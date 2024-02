RC Lens : Haise annonce un coup dur avant Monaco et veut vite retrouver l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

L'élimination en 16e de finale de la Ligue Europa

"Avec un peu de recul, à deux minutes près ça passait. À une autre époque de la coupe d’Europe (la règle du but à l’extérieur), ça passait aussi. Je pense qu’on a aussi fait la meilleure première mi-temps de la saison, dans le jeu d’occupation, de position, dans la maîtrise qu’on a pu avoir. Après, on a certainement un peu trop subi, notre première ligne ayant trop vite reculé. On s’attendait à du jeu long, mais qu’il arrive systématiquement dans les seize mètres, c’est problématique. Cela aurait pu passer, on aurait pu éviter un des deux buts. C’est ainsi. Plus globalement, les joueurs doivent être fiers de ce qu’ils ont fait, de l’image qu’ils ont montrée de notre équipe, avec nos qualités et nos défauts, avec une expérience qu’on a prise avec ses huit matches. On a pris 120 matches d’expérience si on part sur 15 joueurs fois huit. C’est une bonne chose pour nous, pour le club, après 15 ans d’absence. Il faut maintenant travailler pour qu’il n’y ait pas 15 ans d’absence à nouveau en Coupe d’Europe."

Haïdara forfait

Le point médical

"Sur le groupe, il y a des petits bobos et de la fatigue, notamment pour ceux qui ont joué 130 minutes avec le temps additionnel. Maintenant, il n’y a pas non plus de joueurs forfaits suite au match de Fribourg, à part Massadio Haïdara, il a un grade II sur l’action du troisième but, on peut estimer un retour au moment de la trêve internationale. Pour Deiver Machado, il a repris la course aujourd’hui. On va y aller au jour le jour, sachant que c’est un problème de cicatrisation, pas un problème musculaire en particulier. Si les étapes se passent correctement, on espère le retrouver sur un entraînement collectif classique d’ici 8-10 joueurs."

Le match contre l'AS Monaco

"C’est une équipe qui a très bien commencé cette saison. A un moment donné, on était à plus de dix points d’eux. Il y a un potentiel athlétique, technique, sur les transitions, de très haut niveau. C’est une équipe contre laquelle il ne faut pas faire beaucoup d’erreurs, c’est une évidence. C’est aussi une équipe très performante à l’extérieur, avec le deuxième bilan à l’extérieur. Cela fait partie des nombreuses équipes qui vont se battre pour se qualifier en Europe. On était très loin à une époque et on est revenus à deux points. C’est un beau challenge, même si on n’est pas à la dernière journée, il en restera beaucoup derrière. Il faudra être complet dans notre match, pour être assez juste dans l’animation offensive, et en commettant le moins d’erreurs pour leur laisser des espaces."

