RC Lens : Haise annonce une équipe ambitieuse contre Arsenal

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Un Racing ambitieux, même face à Arsenal

"Nos ambitions, elles sont un peu toujours les mêmes. On sait que l’adversaire est plus fort que nous. Mais ce n’est pas pour ça qu’on ne pourra pas leur poser de problèmes. Il faudra hausser notre niveau sur tous les aspects, on vient avec cette ambition là pour se mettre, au moins si on le peut, au niveau d’Arsenal. Ce qui est certain, si on veut être au rendez-vous, il faudra l’être avec nos principes, nos arguments, nos forces, c’est une évidence. Sur le terrain, il ne peut pas y avoir de calcul. Que moi je calcule, oui, mais sur le terrain, non. Il n’y a pas de calcul, il faut donner le maximum de ce qu’on peut faire."

"Sur le terrain, il ne peut pas y avoir de calcul"

La gestion des cartons

"Il y a deux options, celle de laisser les joueurs avec deux avertissements sur le banc ou en tribunes, ou les faire jouer. Il y aura une des deux options qui sera prise demain (mercredi). Sur le terrain, il ne peut pas y avoir de calcul. Que le coach fasse des calculs, c'est autre chose. Mais après, les choses sont très claires pour moi. Quand je vous dis que je fais des calculs, l'idée c'est de ne pas en faire justement."

Machado et Danso aptes

"Oui, ils sont aptes à commencer tous les deux. En absent, on a juste Morgan (Guilavogui) qui est suspendu et qu'il peut se remettre tranquillement de son choc de samedi. Concernant Deiver (Machado), une tendinopathie au niveau des adducteurs ne disparaît malheureusement pas du jour au lendemain. Ça va mieux, mais il y a encore certaines précautions à prendre, dans la reprise de l'entraînement, les soins, et les temps de jeu."

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

🎙️ Franck Haise : « 𝐸̂𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑧-𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑢𝑒𝑙𝑠 »



À la veille de #ARSRCL, l'entraîneur Franck Haise et le défenseur @MassadioHaidara se sont présentés en conférence de presse.



👉 https://t.co/xq4yxFnml8#UCL — Racing Club de Lens (@RCLens) November 28, 2023

Podcast Men's Up Life