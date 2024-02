RC Lens : Haise annonce une mauvaise nouvelle pour Strasbourg et renonce à sa dernière lubie

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le point santé

« Machado ne sera pas disponible ce week-end. Un point de suture s'est un peu ouvert. On a retrouvé nos deux derniers internationaux, on est content de les retrouver, ça a donné une bonne semaine d'entraînement ».

Il a mis fin à son désir d’assister à une partie du match en tribune

« J'ai tranché, après avoir échangé avec pas mal de monde. Ne pas être proche des joueurs en match, comme à Nantes en première période, on peut se sentir impuissant. Je vais revenir sur le banc de touche. On a un adjoint en tribune, c'est Alex Pasquini, à la vidéo. Il continuera d'avoir ce rôle en lien direct avec Lilian (Nalis). On va reprendre ce qu'on faisait déjà ».

« La dynamique de jeu en 2024 est positive »

Sur le match de Strasbourg

« Strasbourg, quand on voit ce que donne l'équipe depuis un bon moment, c'est très dangereux, très dynamique, avec beaucoup de projection. Il y a beaucoup de qualités dans cette équipe ».

Sur la dynamique actuelle

« En 15 matches, on a fait 31 points. Tous nos matches n'ont pas été flamboyants, on paye un retard à l'allumage mais la dynamique est intéressante depuis un moment. La dynamique de jeu en 2024 est positive ».

