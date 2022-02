RC Lens : Haise a un plan pour contrarier l'OL mais refuse de parler de tournant

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Lyon, un tournant ?

"Lyon a gagné 4 de ses 5 derniers matches. Ils ont fait une énorme performance face à Nice. Leurs résultats n'ont pas été à la hauteur sur la première partie de saison mais ils se créent de nombreuses occasions à chaque fois. Honnêtement, non, ce n'est pas un tournant. On va tout donner face à un adversaire qui est favori et qui va tout donner pour gagner ce match. Ce qui m'intéresse, c'est de rester dans une dynamique collective jusqu'à la fin mai. Une dynamique que je vois 95% du temps. Pour faire un résultat contre cette équipe, il va falloir un très gros match, et sur tous les plans. L'OL est très fort au milieu mais aussi dans le jeu en profondeur. Il est là pour jouer le très haut de tableau, il y a de très bons joueurs partout, notamment au milieu. On l'a vu contre Nice. On a travaillé certaines petites choses. On va essayer de les mettre en place pour leur poser des problèmes."

Kakuta, un joueur essentiel

"Gaël a un rôle important dans la créativité de l'équipe et dans l'aspect défensif, même si tout le monde ne le remarque pas. Forcément, les joueurs créatifs ont du déchet. Mais il doit la garder. Je le veux sur ses points fort, je veux qu'il prenne des risques. Je suis satisfait de ce qu'il donne lors des matches mais aussi au quotidien."

Deux absences et une inconnue

"Pour Gradit et Saïd, ça avance mais ils ne seront pas opérationnels pour ce week-end. Jean a un problème au niveau du genou. On attend un avis chirurgical."

Son analyse de la victoire contre Bordeaux (3-2)

"On s'est fait reprendre mais on a gagné le match. Je tiens à le préciser car certains ont tendance à l'oublier. Et on l'a gagné logiquement. Je l'ai revu en dehors de toute émotion. J'aurais préféré le gagner sans encaisser de but, notamment le premier, qui leur a donné un petit coup de boost. A chaque rencontre, il y a une adversité, dont il faut tenir compte. On ne fait pas toujours ce qu'on veut."