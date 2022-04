RC Lens : 3 incertitudes et 1 regret pour Haise avant le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or du mois de mars ?

Trois incertitudes avant le derby

"Dans les absences déjà actées, il y a bien évidemment Douckouré, qui est blessé, et Haïdara, qui est suspendu. Et puis il y a trois joueurs sur lesquels on a des incertitudes, Gaël (Kakuta), David Pereira et Francky (Frankowski)."

Pas de favori entre le LOSC et le Racing

"Un favori ? Je ne sais pas. Je ne joue pas au Loto Sportif. On se prépare depuis quelques jours pour être à la hauteur de l'événement et faire un très bon match. Parce que j'ai vu les résultats et les contenus des Dogues dernièrement et il faudra qu'on soit au top pour faire une performance face à eux. L'enjeu ? Un derby, quelles que soient les positions des uns et des autres, il y a un enjeu. Dans l'esprit de la suprématie régionale, il y a une note particulière. Il nous faudra être solide et garder notre style pour embêter cette équipe lilloise très solide, qui n'a pas perdu lors des huits derniers matches et qui n'a encaissé qu'un seul but. C'est exceptionnel alors qu'on n'en parle pas beaucoup. Nos deux précédents matches ne vont ni nous servir, ni nous desservir. On est heureux de les avoir gagnés car on n'était en déficit de résultats dans le derby depuis un moment."

Le regret de l'absence des supporters

"Je préférerais que le déplacement de nos supporters soit à la fois autorisé et contrôlé, plutôt que de ne pas avoir de couleur lensoise dans le stade. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques cœurs lensois qui battront à Pierre-Mauroy. Je n'ai pas de message à leur faire passer. Hier, ils étaient 6.000 à l'entraînement, c'est exceptionnel, peu de clubs français peuvent se vanter d'avoir ça."

Kalimuendo, un talent hors norme

"Arnaud est un jeune joueur qui a déjà marqué 16 buts en Ligue 1. C'est une belle statistique. Il y a des choses à aller chercher dans la rivalité car le haut niveau, qui est son objectif, c'est d'être régulier chaque week-end. Je ne parle pas que de buts, je parle d'être impactant. Mais il n'a que 20 ans et il faut construire les choses étape par étape, même si c'est déjà bien parti."

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Arnaud Kalimuendo avant #LOSCRCL #JourDeConf https://t.co/PoMB4XyGEv — Racing Club de Lens (@RCLens) April 14, 2022

Pour résumer Franck Haise était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement du RC Lens à Lille pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 (21h). L’occasion pour l’entraîneur des Sang et Or d’aborder la gestion de son groupe.



Bastien Aubert

Rédacteur