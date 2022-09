RC Lens : Haise annonce la première de Buksa et fait la leçon à Galtier pour l'écologie

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Le point médical "Wesley Saïd reprend la course demain. Adrien Louveau est en individuel. Adam Buksa a repris collectivement, il a fait une semaine complète, mais il y a encore des étapes à passer. Il est prêt à être dans le groupe dès ce week-end." L'ESTAC "Troyes a eu un début de saison compliqué mais en une semaine ils ont changé la donne et repris beaucoup de confiance. C'est une équipe qui a été capable de faire de gros matchs sur une semaine. Troyes est une équipe très habile sur les phases arrêtées notamment. Elle sera à prendre au sérieux, on sait que ce regain de confiance est un vrai booster." Le pénalty oublié face à Reims "D'ailleurs j'ai revu les images de Reims, je pense qu'il y avait penalty. Je l'ai dit à Mr Wattelier." Cabot "Il a fallu franchir des étapes à son retour de blessure. Je crois qu'il est vraiment à un niveau très intéressant, il a intégré nos principes de jeu. Et puis il y a les performances terrain. Il a fait de bonnes rentrées. Je suis satisfait de sa montée en puissance." Les propos polémiques de Galtier "Le débat sur Christophe Galtier, je ne vais pas entrer dedans. Mais évidemment l'écologie c'est très important. C'est une préoccupation mondiale et le footballeur comme les politiques, chacun à son rôle. Nous, les trajets de moins de 4h on les fait en car. Quand on prend l'avion, notre car ne roule pas à vide. Voilà pour des petits exemples." Les débuts d'Onana et Claude-Maurice "Jean Onana et Alexis Claude-Maurice ont fait une bonne entrée. On savait qu'ils pouvaient très bien s'intégrer à notre jeu." Propos retranscrits par Lensois.com. Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Jimmy Cabot avant #RCLESTAC #JourDeConf https://t.co/8mApKci2ul — Racing Club de Lens (@RCLens) September 7, 2022

Pour résumer Franck Haise était présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Troyes, dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur du RC Lens d’aborder la gestion de son groupe.

