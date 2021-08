RC Lens : avant Monaco, Haise sème un indice pour la dernière ligne droite du Mercato

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Franck Haise a donné des nouvelles du groupe du RC Lens avant le périlleux déplacement à Monaco ce samedi (17h). « Fortes a une lésion au psoas. Charles a une gène à l'adducteur. On a retrouvé Massadio cette semaine et Wesley est en reprise, a-t-il affirmé en conférence de presse. Massadio peut être dans le groupe ce week-end. Wesley va très bien, mais il n'a pas fait de séance à 100% hormis aujourd'hui. On va attendre une semaine. »

Au sujet de la qualité de l’AS Monaco, le coach du RC Lens ne se fait guère d’illusions : « Monaco a eu des matches à intensité en plus, ils ont une effectif construit pour cela. On a préparé en débriefant le match face à l'ASSE puis on a préparé Monaco par la vidéo, sur le terrain et mon bureau. »

Enfin, Haise a donné la tendance pour la dernière ligne droite du mercato le 31 août. « Je ne recherche rien, je suis content de l'effectif que j'ai. Je suis satisfait, je sais comment on peut le construire avec les moyens que l'on a. Tout est en parfaite adéquation avec le club, a martelé l’entraîneur du RC Lens. Avoir des joueurs qui s'adaptent, polyvalents, ça compte dans le recrutement. La CAN ? On a un effectif de 23 joueurs de champ avec 2 blessés (Baldé, Louveau) + 4 gardiens. Que ce soit la CAN ou des autres moments avec des absents, il faut s'adapter. »

FH : "Sur le premier but que l'on encaisse face à l'ASSE, je demande certaines choses donc parfois ça vient de moi. Je suis avec eux lors des erreurs." #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 19, 2021