RC Lens : Haise dans le viseur d’un cador de Premier League !

Si Franck Haise répète à l’envi qu’il se sent bien au RC Lens; cela ne l’empêche pas d’intéresser d’autres clubs de prestige. Selon The Athletic, le coach des Sang et Or serait dans une liste élargie pour remplacer Jürgen Klopp à Liverpool la saison prochaine !

La priorité des Reds reste bel et bien Xabi Alonso mais le président du groupe Fenway Sports Group (propriétaire de Liverpool), Mike Gordon, a demandé aux analystes de données du club de lui dresser une liste élargie d’entraîneurs possibles dans laquelle figure Haise.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Franck Haise est lié à un club anglais : Brighton. En septembre dernier, les Seagulls avaient finalement privilégié l’option Roberto De Zerbi. Haise est encore sous contrat au RC Lens jusqu’en 2027.

