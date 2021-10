RC Lens : Haise dégonfle une polémique liée à l'OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le coup de gueule de Djamel Belmadi concernant le comportement de l'OGC Nice vis-à-vis de ses internationaux africains a fait tache d'encre. En effet, d'autres sélections du continent se demandent désormais si les forfaits de certains joueurs, tel Seko Fofana avec la Côte d'Ivoire, ne sont pas la conséquence d'une pression de la part de leur club.

L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise a ainsi dû s'expliquer sur les raisons ayant poussé son milieu de terrain à mettre entre parenthèses sa carrière avec les Eléphants : « Il m’est difficile de m’exprimer car c’est un choix qui lui est tout à fait personnel et qu’il a mûrement réfléchi, a expliqué le technicien dans des propos relayés par le site Africa Top Sports. Ce n’est pas un garçon qui prend des décisions sur des coups de tête. Je sais aussi qu’il a eu son sélectionneur en direct pour lui expliquer. Je peux aussi me mettre à la place du sélectionneur. Perdre un joueur de la qualité de Seko, même s’il n’a pas beaucoup joué pour le moment avec la sélection, c’est forcément préjudiciable. Je comprendrais qu’il soit certainement déçu, mais Seko a mûrement réfléchi. C’est un garçon réfléchi et qui a beaucoup de caractère. S’il a pris cette décision, elle lui appartient mais elle n’est pas tombée du ciel ».

