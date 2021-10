RC Lens : Haise déplore trois absences face à Montpellier et vend la mèche pour son onze

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les absents

"Medina suspendu, Kakuta est en reprise individuelle cette semaine et sera trop court. Haïdara s'est blessé avec le Mali sur les premiers entraînements. Il seront indisponibles. Ganago et Saïd sont incertains."

La trêve internationale

"Il y a eu beaucoup de choses positives dans cette trêve. On aime toujours quand il y a une forme de continuité mais il faut utiliser ces trêves pour que ce soit de bons moments pour tout le monde."

Montpellier

"Le MHSC est une équipe qui continue à marquer, à se créer des occasions. Elle reste très dangereuse. Comme nous parfois elle encaisse peut-être un peu trop de buts mais c'est une équipe très dangereuse, notamment à domicile. À nous de nous adapter peu importe la proposition de l'adversaire pour être suffisamment bon et gagner les matches."

Son système de jeu

"Pratiquement une dizaine d'équipes en Ligue 1 utilise une défense à 3. Est-ce une mode, je ne sais pas. C'est aussi un choix en lien avec son effectif. Nous, notre effectif est construit pour jouer avec ce système."

Qui pour remplacer Medina ?

"Facundo Medina suspendu, Massadio Haïdara blessé, Christopher Wooh a beaucoup joué axe gauche, il n'est pas embêté. C'est l'option la plus évidente.

Un Boxing Day 2022 ?

"Quand on voit le Mondial placé en novembre-décembre, il fallait s'adapter. Dès lors qu'il y a une coupure en novembre on ne va pas en refaire une en décembre. Cela me semble être une bonne solution."

