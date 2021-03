RC Lens : Haise dévoile son groupe pour le Red Star, Kakuta toujours absent

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Frank Haise a dévoilé ce vendredi son groupe pour affronter le Red Star, ce samedi en 16es de finale de la Coupe de France. Comme annoncé en conférence de presse par l'entraîneur lensois, Gaël Kakuta, touché au bassin, est absent tout comme Issiaga Sylla et Ignatius Ganago, toujours blessés.

Le groupe du RC Lens pour le Red Star

Gaël Kakuta Credit Photo - Icon Sport

Le groupe : Farinez, Leca - Badé, Clauss, Michelin, Medina, Fortes, Boura, Traoré, Haidara, Gradit - Fofana, Cahuzac, Mauricio, Pereira Da Costa, Doucouré - Sotoca, Banza, Jean, Kalimuendo.