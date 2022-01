RC Lens : Haise enrage après Monaco, Daniel Riolo craint le pire

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Le RC Lens n’a pas réitéré son exploit du tour précédent. Hier, les Sang et Or se sont inclinés à domicile devant l’AS Monaco en 8es de finale de la Coupe de France (2-4) après avoir sorti le LOSC par miracle auparavant. Là, la marche était trop haute, surtout après avoir encaissé trois buts en premier malgré une bonne entame.

« Prendre des buts de cette manière-là reste difficile à encaisser, déplore Haise. On fait plein de bonnes choses mais on a trop de manques. Ce sont d’abord des erreurs de placement. On n’anticipe pas ce qu’il peut se passer. Quand on a la possession, il faut resserrer. À ce niveau-là, quand il manque un ou deux mètres, ça ne pardonne pas. À la pause, je leur ai dit qu’on se devait de tout donner. Je sentais qu’on pouvait être proches de revenir au score. On l’avait déjà fait. Et Kalimuendo a eu la balle du 3-3. Maintenant, c’est quand même difficile de faire un résultat quand on encaisse trois ou quatre buts. »

Daniel Riolo, au-delà de l’élimination sans gloire du RC Lens, s’inquiète pour la suite de la saison des Sang et Or dans leurs velléités offensives. « Tu vois jouer Lens, tu as envie de l’aimer cette équipe, parce qu’elle propose du jeu, c’est enthousiaste, c’est généreux. (...) Ça me fait presque mal au cœur qu’ils soient punis, parce que j’ai peur que ça les fasse changer de mentalité. »

