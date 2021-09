RC Lens : Haise est déjà tombé sous le charme d'une recrue

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Auteur du but de la victoire lors du derby face au LOSC (1-0), Przemyslaw Frankowski, arrivé cet été au RC Lens en provenance de Chigago Fire, est en train de se faire un nom chez les Sang et Or. Présent en conférence de presse avant d'affronter le RC Strasbourg, ce mercredi (21h) au stade Bollaert-Delelis, Franck Haise n'a dit que du bien de sa recrue.

"Quand on échange avec "Franckie", en anglais, on découvre un joueur qui est ouvert et souriant, qui est aussi intelligent que technique. Cela aide à s’acclimater rapidement et c’est son cas. Puis quand il y a la réussite dans les aspects décisifs de son jeu, c’est encore mieux. L’an passé, on avait fait des recrues avec beaucoup de qualités footballistiques et humaines, cette année également", a déclaré l'entraîneur lensois au sujet de l'international polonais, qui a également délivré 3 passes décisives depuis le début de la saison.

⏺️ Le live de Franck Haise et @Djoninho25 avant #RCLRCSA c'est ici 👇#JourDeConf — Racing Club de Lens (@RCLens) September 21, 2021