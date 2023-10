RC Lens : Haise et Sotoca veulent écrire leur propre histoire contre Arsenal !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le point sur le groupe

« Nous serons sur un groupe assez proche de celui connu contre Strasbourg. Massadio Haïdara sera trop court. David Pereira Da Costa reprend l'entraînement aménagé, mais ne sera pas totalement disponible. »

L’affrontement face à Arsenal

« C'est un gros défi. L'expérience d'Arsenal, sa qualité, son passé, son présent... C'est un gros challenge. Après, on en a aussi rencontré en Ligue 1, notamment le PSG. Cela nous est arrivé de faire des résultats. »

La série en cours

« Les victoires amènent toujours un surcroît de confiance. Elles ont fait du bien à l'ensemble du groupe. On savait qu'il y avait des choses très positives, même s'il y avait des manques. Grâce à cette rencontre de Séville, on a su se montrer à hauteur de la Ligue des Champions. Cela a certainement renforcé le groupe, les joueurs pour enchaîner derrière. »

Sur l’ambition en C1

« Nous sommes dans cette compétition, et nous avons mérité d'y être. Oui, nous sommes un petit outsider, et évidemment que l'on ne va pas se comparer à Arsenal, mais on doit jouer ces matchs avec beaucoup de caractère, comme à Séville, sur nos principes, notre engagement, notre volonté d'imposer certaines choses. Notre vraie attente est là. »

Sur la possession

« Ce n'est pas sur ça qu'il faut gagner le match. J'espère avoir des temps de maîtrise. Mais le combat n'est pas sur la possession du ballon. On ne fait pas un dogme de la possession de balle. Des équipes sont plus fortes sur certains points. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut gagner le match. L'idée est de jouer avec nos qualités, et de pouvoir avoir des temps de maîtrise, car cela fait partie de nos principes. »

Sur le nouveau maillot et ce qu’il représente

« Le maillot "Or" est bien évidemment un clin d'oeil à l'histoire, et à ce qu'a vécu le club il y a 20 ans. Le rouge est aussi différent, plus rouge que bordeaux. C'est un clin d'oeil au moment présent, et à cette équipe qui est allée chercher cette qualification. Marquer l'histoire du club ? Je ne sais pas. On cherche à le faire pour nous, avec du jeu. »

Sur le Lens – Arsenal d’il y a 20 ans

« On discute de beaucoup de sujets avec Eric Sikora, mais pas du passé, pas de Wembley. Même si, via le maillot, ou via certains supporters qui ont connu ces matchs d'il y a plus de 20 ans, ce seront des jolis clins d'oeil, mais ce qui compte est de construire notre moment. »

Lens a aussi présenté son nouveau maillot Europe En marge de la conférence de presse avant RC Lens – Arsenal, le club artésien et son équipementier Puma ont dévoilé leur maillot Third pour les matchs de Coupe d’Europe à domicile. Un maillot faisant référence à la dernière campagne européenne des Sang et Or il y a 20 ans… Sang et Or 🔴🟡



20 ans après, 𝑩𝒐𝒍𝒍𝒂𝒆𝒓𝒕 fait sa rentrée européenne et verra les Artésiens revêtir une tunique qui fait écho à une précédente devenue iconique.



👉 https://t.co/vWhbfyPGef

🛍️ Disponible demain dans les boutiques officielles du club#FierDEtreLensois #UCL pic.twitter.com/6eolPbugCH — Racing Club de Lens (@RCLens) October 2, 2023

Sotoca : « On est les petits poucets de la poule »

Florian Sotoca : « La Ligue des Champions à Bollaert, c’est une grande fierté. Il y aura beaucoup d'émotions de recevoir ce club d’Arsenal, mais il faut qu'elles soient avant et après. Pendant, on ne doit faire de cadeaux à personne (…) On est un outsider. On n'a aucune crainte. Si on doit avoir peur de quelque chose, c'est de ne pas montrer notre vrai visage (…) Jouer un match de coupe d'Europe, ici, est sympa à vivre. C'est beaucoup de fierté d'avoir ramené ce club ici. On a eu des matchs assez chauds, comme contre Lille il y a deux ans. On s'attend à une grosse ambiance.

En Ligue des Champions, il faut plus de concentration, de maîtrise. Ce sont des matches avec des équipes habituées à ce niveau. Nous, on est les petits poucets de la poule. Demain, c'est un autre match qui nous attend. Arsenal est invaincu, avec une équipe similaire à celle de l'an passé. On sait ce qui nous attend. On reste concentré sur le terrain. On ne se prend pas la tête sur ce qu'il y a autour ».

Retranscription : compte Twitter de Lensois.com et Laurent Mazure (AFP).

Podcast Men's Up Life