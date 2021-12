RC Lens : Haise fait des annonces fortes sur Berg, le Mercato et Poitiers !

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Comme d’habitude, Franck Haise a débuté sa conférence de presse en donnant des nouvelles de son groupe à deux jours du déplacement du RC Lens à Poitiers. « Gaël Kakuta a juste repris la course, Wesley Saïd va mieux mais c'est trop risqué pour la Coupe. Pour le reste, on a le même groupe, a-t-il égrené. L'objectif est de gagner les matches surtout quand on n'en a pas gagné depuis 5 rencontres. Le match face à Poitiers est hyper important. »

La vraie bonne nouvelle vient du retour de Jean-Louis Leca, opérationnel malgré sa récente blessure vendredi face au FC Nantes (2-3). D’autres retours sont attendus avant le début du mercato le 1er janvier 2022. « On a des blessés qui vont rentrer (Saïd, Kakuta, Camara). Ça avance bien pour Machado. On retrouve nos suspendus. On ne se dit pas ‘on va absolument prendre des joueurs pendant le mercato’. L'objectif n'est pas d'avoir 28 joueurs dans l'effectif, a-t-il avancé. Patrick Berg ? Je ne sais pas s’il passe la visite médicale, je l'espère, (sourire) mais ce n'est pas signé. Ça a l'air d'être en bonne voie. C'est un secteur où nous avons 3 joueurs expérimentés. Derrière, nous avons Jo Varane qui a 5 ou 6 matches de N2 mais être titulaire derrière, il y a un monde. Je voulais renforcer ce secteur. »

Au sujet de la Coupe de France, l’entraîneur du RC Lens a déjà pris des renseignements sur son futur adversaire poitevin. « On a supervisé Poitiers la semaine dernière. On avait récupéré pas mal d'informations auparavant. C'est une équipe capable de marquer à tout moment. Une belle équipe de N3, elle a le potentiel d'évoluer au-dessus de la N3, a-t-il souligné. Les entrées de Jean et Ganago n'ont pas été satisfaisantes. Ces joueurs ne jouent pas leur vie sur un match de Coupe de France. J'attends d'eux qu'ils soient performants. D'une manière générale, je suis rarement déçu des entrées. À Nantes, il y a l'entrée de Wuilker mais sur les 3 buts, il est difficile de lui faire des reproches.

FH : "Patrick Berg ? Je ne sais pas si il passe la visite médicale, je l'espère, (sourire) mais ce n'est pas signé. Ça a l'air d'être en bonne voie." #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) December 17, 2021