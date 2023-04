PSG - RC Lens / Haise : "Galtier ça fait 35 ans qu'il est dans le football"

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le point blessures

"On a récupéré deux joueurs à l'entraînement cette semaine. Adam s'est entraîné avec le groupe, tout comme Julien Le Cardinale. Wesley s'est fait une gêne aux quadriceps et sera absents les deux prochains week-end."

Sur la potentielle course au titre

"Nous ce qui nous intéresse c'est le match qu'on a contre le leader. Ce sera un tournant si Paris gagne, a ce moment-là le titre sera joué. Nous on reste sur notre ligne droite, aller chercher la meilleure place possible, donc de rester concentrés sur la rencontre. On veut essayer de rivaliser pour les battre."

Il a ajouté un petit peu plus tard : "Paris est premier depuis la première journée, avec un calendrier plus allégé et un goal-average favorable, ils ont une bonne marge. Mais ça n'empêche pas qu'on va tout faire pour leur poser des problèmes samedi."

Sur les paroles de Medina

"D'abord il y a la position du club qui a fait un rappel à l'ordre sur les bonnes règles, Facundo l'a fait de son propre chef donc j'ai voulu voir de moi-même la séquence. C'est du second degré, voire du troisième ou du quatre. C'est de l'humour, je connais le joueur et l'homme. C'est quelqu'un d'engagé mais pas de méchant, preuve en est, il n'a jamais pris de carton rouge dans sa carrière."

Après son chant "on les a chicoté" à l'aller face au PSG, Franck Haise a été interrogé sur un possible prochain "tube", l'entraîneur a répondu en souriant qu'il avait prévu un album en fin de saison.

Sur l'affaire Galtier

"Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Les deux faits que j'ai noté c'est que Christophe Galtier ça fait 35 ans qu'il est dans le football de haut niveau et je n'avais jamais entendu ça. La deuxième chose c'est que le sport et le football c'est un lieu d'union de mixité sociale, religieuse d'ouverture et de tolérance, et ça doit le rester, toujours"

Sur son ressenti personnel

"J'entraînais en DH il y a 10 ans. Chaque match de Ligue 1 c'est un grand plaisir de les préparer.Première course au titre, on avance chaque semaine, c'est un record-même dans l'histoire du club à cette date. 63 points, c'est surtout pas du stress, mais que du positif."

Sur les clés stratégiques du match

"C'est un trousseau, il faut être au top niveau individuellement, collectivement. Moi ce qui m'intéresse c'est ce que l'on va faire nous, pas ce que fait Paris."

Sur la potentielle méforme de Seko Fofana

"Il a fait deux premières saisons de très haut niveau. On peut estimer qu'il. eu un petit contrecoup au milieu de la saison. Depuis un bon moment il est de nouveau à un très haut niveau. Il est moins décisif, mais il est notre capitaine et reste exemplaire dans le groupe. Il a tellement envie que l'équipe réussisse, que parfois il peut avoir une touche de trop. C'est aussi grâce à ce sentiment-là qu'il a réussi parfois à changer le cours d'un match. Il n'y a que les grands qui connaissent l'échec pour connaître la réussite, donc je l'encourage à continuer."