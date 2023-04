RC Lens : Haise fait une promesse à Onana

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens n’a fait qu’une bouchée de l’AS Monaco (3-0) samedi soir à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Tous les Sang et Or ont répondu à l’appel pour décrocher une victoire importante dans la course à la Ligue des Champions. C'est notamment le cas de Jean Onana, titulaire en l’absence Salis Abdul Samed, suspendu. « Il a fait un très gros match » Le Camerounais, qui n'avait plus débuté depuis le 9 février, à Lorient, en Coupe de France, a reçu les félicitations de son coach après la rencontre. « Il a fait un très gros match, a commenté Franck Haise. Ce n’est jamais facile quand on joue moins, d’être constant et régulier. Ce n’est pas facile d’être performant quand on entre pour 5 minutes parfois. Avec la suspension de Salis, je l’ai dit, je souhaitais le recruter, je connais donc ses qualités, ses défauts à gommer aussi parfois dans les connexions, dans l’exigence sur la durée, mais aujourd’hui, il a fait un très gros match. Je ne suis pas étonné, mais il y en aura d’autres à faire dans les semaines qui viennent. C’est bien qu’il ait montré ses qualités à tout le monde.» (Avec Lensois.com) Le classement de L1

Laurent HESS

Rédacteur