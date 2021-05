RC Lens : Haise fixe le premier objectif de la saison prochaine

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face à l'AS Monaco

Le RC Lens est le dindon de la farce. Devant l’OM et le Stade Rennais dans le money time, le club artésien a finalement terminé bredouille cette saison et s’est fait dépasser par les deux clubs en vue des prochaines coupes d’Europe. Franck Haise n’a pas voulu accabler ses joueurs après le dernier nul à Bollaert hier contre l’AS Monaco (0-0).

« Honnêtement, le 0-0 est flatteur si on regarde ce que Monaco a produit, admet le coach du RC Lens. Ce match ne me donne pas d’immenses regrets. La déception, elle vient de ne pas s’être qualifié pour l’Europe. J’éprouve beaucoup de fierté par rapport à ce que les joueurs ont donné cette saison. On a longtemps fait la course pour rester 5 e ou 6 e de L1. Cette saison restera magnifique. On a donné le maximum avec ce qui nous restait. Mais pour certains, c’était difficile ce soir. »

« Le premier objectif sera de se maintenir »

Le RC Lens ne disputera donc pas la Ligue Europa 2021-2022 mais il devra confirmer ses prédispositions dans le jeu sans l’effet de surprise. « Collectivement, je retiendrai qu’on a toujours créé du jeu, poursuit Haise en conférence de presse. On a eu plus de mal ce soir mais on a conservé cette identité. C’est une grande fierté si l’on se souvient que beaucoup de nos joueurs n’avaient pas connu la L1. Sur le plan personnel, j’ai vécu une saison assez rare. Car elle a été très fluide dans les relations avec mes dirigeants, mon staff, mes joueurs. Je sais en profiter. La saison prochaine, il ne faudra pas penser que les choses seront acquises. On restera une équipe ambitieuse mais le premier objectif sera de se maintenir. »