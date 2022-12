RC Lens : Haise humble mais confiant avant de recevoir le PSG et Mbappé

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Pas de bon moment pour affronter le PSG

"Je ne sais pas s’il y a un meilleur ou moins bon moment pour jouer le PSG. Ils sont bien repartis contre Strasbourg. Il faudra répondre présent. Une pression particulière ? La pression est de faire le meilleur match possible. La logique on essaye de la bousculer depuis un moment. Il faudra être très fort pour la bousculer encore demain. Quand une équipe joue le PSG, elle monte le curseur, c’est une équipe phare européenne et mondiale. On essaye nous d’être à la hauteur à chaque fois. On veut donner le maximum pour nous et nos supporters. Y a le côté spécial Paris et le côté spécial à nous aussi. On ne peut pas faire juste un match correct pour faire un résultat contre une équipe de ce calibre."

Un traitement spécial pour Mbappé ?

"C’est le premier contre le deuxième à la 17e journée, c’est un 1er janvier, un moment spécial avec le maillot de la Sainte-Barbe. Ça reste un match de foot, de championnat, mais oui ça reste un match spécial, mais faut pas non plus se prendre la tête exagérément. Evidemment il faudra bien défendre face au PSG. Il faut aussi bien animer. Contre Paris on a aussi souvent chercher à bien attaquer. Mbappé ? Les supporters lensois, ceux présents, seront d’abord des amoureux du foot, du jeu et je pense qu’ils vont réserver un bel accueil à Mbappé car il le mérite. Il fait beaucoup pour Paris mais aussi pour l’équipe de France."

Une chance que Pereira da Costa soit présent

"Il y a une petite chance avec David. Il y a une vraie amélioration et on va voir ce que ça peut donner dans une séance collective."