RC Lens : Haise jette un gros coup de froid sur son avenir

Franck Haise, qui a réussi à ramener le RC Lens en Ligue des Champions en terminant à la deuxième place du classement, a remporté le Trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2022-2023. Interrogé sur son avenir au moment de recevoir son prix, le technicien de 52 ans, courtisé par l'OGC Nice, a surpris son monde en annonçant que son aventure lensoise ne serait pas interminable. "Si l'histoire d'amour continue l'an prochain avec Lens ? C’est une bonne chose que vous parliez de cette histoire d’amour, parce que la vraie histoire d’amour, elle est avec ma femme qui est là depuis 30 ans et mes enfants qui sont aussi là. J’ai la chance de vivre une vraie histoire d’amour avec le Racing Club de Lens, je sais pas jusqu’à quand mais je sais que c’est une grande chance de la vivre aussi. Ce que l’on vit tous ensemble ça sera inoubliable. On sait aussi ce que c’est le football. Ce que je vis avec mon staff avec mon club. Personne ne me l’enlèvera. Jamais. Quoi qui se passe dans le futur ça sera gravé. Je n'ai pas dit que je partais non plus." 🏆✨ Et le trophée du meilleur entraîneur de la saison 2022-2023 de Ligue 1 est attribué à Franck Haise !#TropheesUNFP pic.twitter.com/02rPX7fPUS — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 28, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur