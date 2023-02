RC Lens : Haise lève le voile sur la présence de Frankowski à Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Toujours privé de ses absents longue durée (Buksa, Farinez, Cabot, Claude-Maurice), le RC Lens ne savait pas si Przemyslaw Frankowski, victime d'un coup contre Nantes et d'une petite contusion, pourrait tenir sa place à Montpellier. Franck Haise vient de répondre à cette question en dévoilant son groupe... Avec la présence du Polonais. Le groupe lensois : Samba, Leca – Machado, Medina, Danso, Haïdara, Boura, Gradit, Le Cardinal, Frankowski – Onana, Fofana, Pereira da Costa, Poreba, Fulgini, Abdul Samed, Thomasson – Sotoca, Openda, Labeau-Lascary.

Le groupe de Lens face à Montpellier Ce samedi soir (21 heures), le RC Lens se déplace à Montpellier pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Franck Haise a levé le voile sur le dernier mystère de son effectif en dévoilant son groupe pour la Mosson.

