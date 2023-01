RC Lens : Haise donne des nouvelles des blessés avant Linas-Monthéry

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Pereira Da Costa "Il va mieux et a fait la semaine d’entraînement sans pour autant qu’on puisse dire qu’il est totalement à 100%." Saïd "Même si ça ne semble pas méchant, c’est quand même un peu musculaire, il sera forfait pour samedi et vraisemblablement mercredi à Strasbourg. On verra si on peut le récupérer par la suite." Medina "Même s’il y a joué contre Paris, il y a toujours des tensions. Il doit faire l’entrainement collectif de demain (vendredi) pour être dans le groupe mais je serai attentif à sa gestion." Propos retranscrits par Lensois.com. Avant ESA Linas-Montlhéry - RC Lens ✍️



Franck Haise et Julien Le Cardinal se sont exprimés devant la presse à deux jours des 32es de finale de la @coupedefrance 👉 https://t.co/SJgLeKbH1O#ESALMRCL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/qkemqkPNeP — Racing Club de Lens (@RCLens) January 5, 2023

Pour résumer Franck Haise était présent en conférence de presse au RC Lens à deux jours des 32es de finale de la Coupe de France contre Linas-Monthéry (15h30). L’occasion pour l’entraîneur des Sang et Or de donner des nouvelles de son groupe.



Fabien Chorlet

Rédacteur