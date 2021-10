RC Lens : Haise marche sur les traces d'un mythe lensois

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Ce soir à Lyon, Franck Haise sera sur le banc du RC Lens pour la 50e fois en championnat. L'entraîneur avait été appelé au secours en février 2020 pour succéder à Philippe Montanier. Il avait débuté par deux victoires ayant permis au Racing de se classer 2e juste avant l'arrêt des compétitions dû à la crise sanitaire. Depuis, il n'a plus arrêté de surprendre, à tel point qu'aujourd'hui, personne ne s'étonne de voir ses Sang et Or figurer à la 2e place du classement.

Preuve que sa réussite est exceptionnelle, le compte Twitter Opta Jean révèle que la moyenne de points de Franck Haise (1,59) est à peine inférieure à celle du mythique Daniel Leclercq (1,64), l'homme ayant offert au Racing ses deux seuls trophées, le championnat de France 1998 et la Coupe de la Ligue 1999. Les Lensois espèrent désormais que la comparaison entre Haise et le Druide se poursuivre jusqu'au niveau du palmarès…

50 - Samedi, Franck Haise connaîtra sa 50e avec Lens en Ligue 1. Seul Daniel Leclercq (1.64) affiche un meilleur ratio de points/match en L1 que l'actuel entraîneur du RCL (1.59).@OptaAnalyst revient sur le retour au premier plan du @RCLens ⏬https://t.co/b0rJij4oQX



Corons. — OptaJean (@OptaJean) October 29, 2021