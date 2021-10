RC Lens : Haise n’épargne pas Fofana après Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens a mordu la poussière hier à la Mosson et laissait revenir l’OM dans son sillage au classement. Les Sang et Or ont en effet été dominés par une solide équipe du MHSC bien amenée par un Téji Savanier des grands jours.

En face de lui, pourtant, il avait un client, également avec le brassard de capitaine : Seko Fofana. « Le patron du jeu lensois, c'est lui, pas seulement parce qu'il porte le brassard de capitaine, résume L’Équipe qui lui a réservé la note de 7/10. La densité qu'il met dans ses récupérations de balle puis dans ses projections permet aux Nordistes de souvent remonter le terrain sur plusieurs dizaines de mètres. S'il a tenté sa chance, il ne peut pas tout faire non plus. Du jus jusqu'au bout. »

Malgré cette débauche d’énergie évidente, Fofana n’a pas été épargné par Franck Haise au coup de sifflet final. « En seconde mi-temps, il a été très bon mais avant, il avait été à l’image de la première période insuffisante de l’équipe », a expliqué l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse. Une bonne manière de se relancer dimanche à Bollaert contre un FC Metz meurtri (15h).

🗞 La une du journal L'Équipe de ce lundi 18 octobre pic.twitter.com/VDVXMrNcka — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 17, 2021