RC Lens : Haise ne fait qu'un changement dans son groupe pour Brest

En effet, par rapport au match face à l'AJ Auxerre en Ligue 1, il n'y a réellement qu'un seul changement avec le remplacement de Rémy Labeau Lascary, laissé à disposition de l'équipe de National 3 et le retour dans le groupe d'Ismaël Boura. J-1 avant #SB29RCL en 16es de @coupedefrance 🔥



Voici les 20 joueurs convoqués par Franck Haise pour défier le Stade Brestois 29 demain 👊



▶️ Ismaël Boura retrouve le groupe alors que Rémy Labeau Lascary a été mis à la disposition de la #N3.#FierDEtreLensois #CoupeDeFrance pic.twitter.com/4JepAFdudk — Racing Club de Lens (@RCLens) January 21, 2023

Le groupe de Lens pour Brest Ce dimanche soir (21 heures, sur beIN Sports 1), le RC Lens se déplace sur la pelouse du Stade Brestois pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. Franck Haise a bien l'intention de venir à Francis Le-Blé avec sa meilleure équipe.

Alexandre Corboz

Rédacteur

