RC Lens : Haise ne rassure pas pour Fofana et savoure la réussite de Kakuta

Et cette actualité est en premier lieu celle des blessés. Clément Michelin et Cheick Traoré sont toujours absent alors que Charles Boli reprend l'entraînement progressif. Le coach artésien a également confirmé la rechute pour Seko Fofana et n'a pas pu se montrer rassurant sur le sujet. « Je n'ai pas de durée d’indisponibilité à donner. Tout dépendra de l'évolution », a estimé Haise.

Le coach artésien, satisfait d'avoir sous la main une équipe qui met « beaucoup de coeur » dans ce qu'elle fait, a ensuite évoqué les individualités. Jean-Louis Leca tout d'abord, qui joue son rôle de cadre avec application. « Il fait partie des cadres, il a une capacité à être enthousiaste mais aussi placer un coup de gueule s'il le faut », estime Haise dans des propos relayés par Lensois.com.

Kakuta justifie la confiance placée en lui

Quant à Gaël Kakuta, le coach lensois ne peut être que satisfait par ses débuts. « Sur ce qu'il produit sur le terrain et la semaine c'est qu'on attendait de lui. Je pense qu'il est épanoui, il avait envie de venir et le montre », a conclu Haise.