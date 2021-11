RC Lens : Haise ne retient rien de la gifle reçue à Brest

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Inefficace devant le but puis réduit à 10 après l'expulsion d'Arnaud Kalimuendo, le RC Lens s'est lourdement incliné ce dimanche sur la pelouse de Brest (4-0), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, n'a pas caché sa déception après cette débâcle.

"Quand vous êtes menés 2-0 au bout de 10 minutes, vous savez que ce sera un match compliqué. Brest a parfaitement joué sa partition. Je regrette cette entame évidemment. Sur le reste, même si on perd 4-0, il n’y a pas beaucoup de satisfaction. À la mi-temps, je me suis dis qu’on peut toujours redresser la barre, de marquer un premier but, un deuxième. J’en suis certain. On a un peu plus d’occasions qu’eux en première mi-temps. L’efficacité compte énormément dans le football et commencer les matchs dès la première seconde. Il n’y a pas eu grand-chose qui nous a souri aujourd’hui. (...) Il y a 15 jours, il y avait beaucoup de joies dans le vestiaire, aujourd’hui, il y a en a beaucoup moins. Il faudra réagir dès vendredi prochain face à Angers."

🏁 Deux poteaux, un carton rouge et de la passivité défensive, les vents étaient contraires à Brest. Un score lourd pour un revers sévère dont il faudra se servir pour rebondir.@SB29 4⃣-0⃣ @RCLens#SB29RCL pic.twitter.com/2Q1l7FtUfP — Racing Club de Lens (@RCLens) November 21, 2021