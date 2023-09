RC Lens : Haise ne veut pas « être con » à Séville et entretient le doute sur son onze

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le point santé

« Les dernières incertitudes ont été levée pour Mendy. On avait des doutes sur Andy (Diouf) mais le dernier entraînement a été rassurant pour tout le monde. Nampalys Mendy apte à démarrer ? Vous verrez demain ! »

Sur son plaisir d’être là

« Il y a trois ans, Lens était en L2. Alors oui, on manque de résultat en ce moment. Mais si on ne sait pas apprécier ce moment-là, on serait des cons. Et je n'ai pas envie d'être con (…) Quand on est monté en L1, on n'avait pas beaucoup de joueurs de L1. Oui, on manque d'expérience européenne dans nos rangs. Mais j'ai des joueurs qui ont de l'expérience en sélection. On sera content de faire des matches de Ligue des Champions. »

« Séville ? Je n’ai pas l’impression de voir une bête malade »

Sur le FC Séville

« Quand je vois les matches de Séville, je n'ai pas l'impression de voir une bête malade. Séville a une grande expérience de la Ligue des Champions. On est sur une autre dimension mais il y a un match à jouer. »

Sur les retrouvailles avec Loïc Badé

« Loïc Badé est champion d'Europe aujourd'hui. Il a fait une très belle saison avec nous à l'époque. Je vais être heureux de le retrouver demain. »

Sur son envie de bien faire en Europe

« Ce qui compte, c'est d'être authentique. Il ne faut pas jouer avec la peur. Je leur dis depuis trois ans et demi. Il faut jouer avec confiance parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans nos contenus. »

Sur la présence des supporters nordistes

« Nos fans, à Séville, à Monaco, à Clermont, en Ligue 2 : ils sont toujours là. On ne peut en être que reconnaissant. C'est une chance pour le club, pour nous. »

Retranscription : compte Twitter de Lensois.com.

Podcast Men's Up Life