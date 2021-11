RC Lens : Haise ne voit qu'un point noir à la démonstration lensoise contre Troyes

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Hier, le RC Lens a repris avec brio la deuxième place de Ligue 1 en venant facilement à bout de l'ESTAC à Bollaert-Delelis (4-0). Franck Haise n'était pas peu fier du travail de ses hommes et l'a fait savoir face aux médias : « Sur le plan collectif, nous avons quasiment tout maîtrisé. C'est une grande satisfaction. Je voulais que l'on fasse un match plein sur 95 minutes. C'est ce que l'on s'est dit et ce que j'ai demandé à la pause. Il fallait que dans l'intensité, les intentions, nous ayons la volonté de continuer. Nous devons toujours avoir cette même exigence, même si cela n'empêche pas d'apprécier ces moments. Il faut les goûter et repartir au combat, au travail ».

Lens a bien encaissé la défaite de Lyon mais perd Saïd

Le technicien est d'ailleurs satisfait que ses ouailles aient bien encaissé le couac de Lyon : « Nous avons, certes, perdu à Lyon (1-2) la semaine dernière, mais nous savons le match que nous avons effectué. Nous sommes capables de faire plein de très belles choses. Aujourd'hui, il y a une vraie confiance, même si nous perdrons encore beaucoup d’autres matches. L’an dernier on avait 21 points à cette époque. Et on était vraiment promu donc c’était très surprenant. Je ne sais pas si c’est surprenant aujourd’hui, mais je trouve que c’est mérité », a-t-il enchaîné.

Seule ombre au tableau, Franck Haise a confirmé la blessure de Wesley Saïd, lequel revenait à un bon niveau et avait encore marqué. « Il y a une lésion musculaire dont je ne connais pas la gravité » , a-t-il commenté.