RC Lens : Haise n'a jamais pensé au titre et refuse de se taire pour l'arbitrage

Le point médical

"Deiver Machado a été victime d'une luxation du pouce. Le chirurgien est plutôt confiant. Ça avance plus vite pour Massadio Haïdara, avec des examens rassurants. Il y a une vraie chance de le récupérer cette semaine, et peut-être même dès jeudi."

Medina ménagé ?

"Cela fait partie des questions que nous avons avec le staff médical. Il a coupé sur le premier match de la série, puis je l’ai sorti relativement tôt à Brest pour le préserver car il avait pris un jaune et que je voulais changer de système. S’il n’y avait pas eu ces 2 matches rapprochés, la question ne se serait pas posé mais là, elle se pose."

La Coupe de France

"Nous l’avons toujours prise au sérieux. Tout le monde a l’envie de faire le meilleur parcours possibles. Pour nous, le contexte fait que ce match arrive au coeur d’une période très riche, avec beaucoup de déplacements et des blessures. Nous jouons en plus 24 heures en décalé par rapport à toutes les autres équipes. Mais nous avons pris la Coupe de France au sérieux dès le départ. D’autant plus en étant en 8e de finale. Et comme toutes les autres équipes, nous avons l’envie de faire du mieux possible."

Lorient

"Ils ont perdu des joueurs mais ils en ont récupéré avec beaucoup de qualités. Ils sont dans ce qu’ils font très bien depuis le début, avec une capacité à défendre tous ensemble, que ce soit en bloc médian, bas ou très bas. Ils le font très bien, avec de la qualité dans leurs sorties. C’est une équipe capable aussi d’avoir des temps de maîtrise et de possession très importants sur des séquences, qui est capable d’user avec d’excellents joueurs comme Enzo Le Fée, certainement l’un des tous meilleurs milieux de France. C’est aussi une équipe très dangereuse sur coup de pied arrêté."

La course au titre et à la Ligue des Champions

"Je vous l’avais dit, quand on perdra, plus personne ne nous parlera du titre. Même avec 46 points en étant deuxième ex aequo, il y en a qui parle de catastrophe. On va laisser les gens commenter et avec mon équipe, mon staff on va nous continuer à travailler mais quand je vois ce qu’a donné l’équipe à Brest, je suis fière d’elle. On n’est pas les meilleurs du monde ni de France on le sait, mais on va continuer de se battre."

L'arbitrage face à Brest

"Mon avis, c’est que, justement, la communication du club a permis le débat. On peut discuter de la forme, moi j’ai trouvé ça drôle mais j’aime beaucoup notre comm’. Maintenant ce n’est pas la forme qui doit être regardée, c’est le fond. Est-ce que sans ça, les gens vont regarder les actions de Brest-Lens ? Les arbitres ont toujours fait partie du jeu, ils ont le droit à l’erreur, mais il doit y avoir un dialogue constructif. A un moment, Lens c’est un club sympa, mais on n’est pas là pour se taire sur un match qui doit tourner en notre faveur. Ça nous est arrivé parfois que ce soit en notre faveur mais ça faisait beaucoup sur un même match. Il faut pouvoir le dire, la manière nous appartient et il faut le dire. Il faut continuer à faire avancer l’arbitrage. Moi je suis pour la sonorisation pour que tout le monde comprenne. 30 minutes après le match, je suis allé voir Benoît Bastien, c’était très courtois, mais c’est difficile de parler parce que les arbitres n’ont pas revu les images 30 minutes après. Ils avaient un souci de réseau. Nous, juste à côté dans le vestiaire, il n’y avait pas de souci de réseau. Benoît Bastien est un très bon arbitre, mais il faut qu’on puisse discuter des mêmes choses."

Le coup de fil de Lannoy

"on a eu un échange constructif, poursuit-il. Mais comme avec Monsieur Garibian qui avait le même rôle avant. Ce sont toujours des échanges constructifs, mais l’objectif de son appel n’était pas de dire s’il y a une erreur, mais comment on peut continuer à améliorer le dialogue. La VAR corrige beaucoup de choses, mais comment on peut faire encore mieux."

Propos retranscrits par Lensois.com.