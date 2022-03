RC Lens : Haise reçoit deux bonnes nouvelles avant la revanche face à Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Grâce à sa victoire renversante ce dimanche sur la pelouse du SCO d'Angers (2-1), le RC Lens est remonté à la 6e place du classement. Sur une série de trois matchs sans défaite, le RCL tentera de confirmer sa belle forme avec la réception ce samedi du Stade Brestois, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. Ce match aura un goût de revanche pour les Sang et Or, qui avaient été giflés à l'aller (4-0).

Avant cette rencontre, l'entraîneur lensois, Franck Haise, a reçu deux bonnes nouvelles venant du Finistère. En effet, Ronaël Pierre-Gabriel, victime d'une déchirure à la cuisse, et Brendan Chardonnet, suspendu après son expulsion lors de la défaite ce dimanche face à Lorient (1-0), seront absents pour affronter les Sang et Or.