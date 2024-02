RC Lens : Haise reçoit deux dernières nouvelles mitigées avant Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Les chiffres ne mentent pas : le RC Lens partira favori contre l’AS Monaco à 13h. Comme le rappelle le journaliste Laurent Mazure, le club artésien plus perdu contre l’ASM à Bollaert, en Ligue 1, depuis 1996 ! Cette statistique plus qu’encourageante est contre-balancée par le fait que le club de la Principauté récupère ses deux cracks Wissam Ben Yedder et Alexandre Golovine en attaque mais aussi et surtout son porte-bonheur Wilfried Singo.

Singo change le visage de l'AS Monaco

Sans doute dès le début du match. Vainqueur de la CAN, le défenseur ivoirien change le visage de son équipe cette saison : avec lui, en Ligue 1, Monaco encaisse 1,3 but par match. En son absence, ce chiffre monte à 1,9. Le RC Lens est prévenu.

Le #Rclens n'a plus perdu contre Monaco à Bollaert, en Ligue 1, depuis 1996. Que cette série se poursuive lors de ce 3 528e match de l'histoire, avec une victoire qui laisserait Lens à quelques longueurs de ses concurrents et futurs adversaires en mars, pour ne pas partir de trop… — Laurent Mazure (@Laurentmazure) February 25, 2024

Podcast Men's Up Life