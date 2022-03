RC Lens : Haise reçoit deux mauvaises nouvelles avant le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après la trêve internationale du mois de mars, le RC Lens se déplacera sur la pelouse du RC Strasbourg, le 3 avril prochain, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, sera privé de deux de ses tauliers.

Danso et Sotoca suspendus face au RC Strasbourg

En effet, Kevin Danso et Florian Sotoca, avertis lors du match nul concédé face à Metz (0-0), le 13 mars dernier, ont écopé de leur troisième avertissement dans une période de 10 matchs de compétition officielle. Le défenseur central autrichien et l'attaquant français ont été suspendus un match par la commission de discipline de la LFP et manqueront donc le déplacement en Alsace.

👮‍♂️ Avertis dimanche dernier à Metz, Florian Sotoca et @KevinDanso98 seront suspendus pour #RCSARCL, le choc des Racing, après la trêve.



Les deux joueurs ont écopé d'un match ferme suite à un 3e avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle. — Racing Club de Lens (@RCLens) March 18, 2022

