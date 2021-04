RC Lens : Haise reçoit enfin une bonne nouvelle avant Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Le RC Lens traverse une semaine agitée à la Gaillette. Quatre joueurs - et pas des moindres - ont en effet été testés positifs au Covid-19 ces dernières heures : Seko Fofana Loïc Badé, Tony Mauricio et Ignatius Ganago. Ils ont été placés à l'isolement chez eux.

Une bonne nouvelle est néanmoins venue éclaircir l’horizon de Franck Haise : le match contre le FC Lorient aura bien lieu dimanche (15h). « Plusieurs cas de Covid-19 dans l’effectif du RC Lens. Cependant, le match sera maintenu, ce week-end face à Lorient », a fait savoir l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

Le RC Lens s'épargne une calendrier démentiel

Avec ce non report de match visiblement déjà acté en haut lieu, le coach du RC Lens s’épargne ainsi un calendrier démentiel jusqu’en fin de saison. Où il doit encore notamment affronter le LOSC et le PSG.