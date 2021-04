RC Lens : Haise reçoit un énorme coup de boost avant de défier le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Alors que l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais le talonnent au classement, le Racing Club de Lens ne doit pas perdre de points s'il veut conserver sa 5e place synonyme de qualification pour l'Europa League. Problème : ce samedi, il se déplace au Parc des Princes pour y affronter le PSG, qui lui aussi ne peut pas se permettre de faux pas dans la course au titre.

La bonne nouvelle pour Franck Haise, c'est que Florian Sotoca va faire son retour dans le groupe ! Blessé à un mollet depuis le nul face à Lyon (1-1) le 3 avril, l'attaquant de 30 ans va mieux, selon France Bleu Nord, et devrait postuler à une place dans le groupe sang et or. Son esprit guerrier ne sera pas de trop pour ramener un résultat du Parc.