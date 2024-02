RC Lens : Haise refuse la comparaison avec les Sang et Or 2022-23, le vestiaire vise la 2ème place !

Objectif 2ème place ? Gradit et Sotoca ne s’en cachent plus…

Jonathan Gradit (sur Prime Vidéo) : « On avait une bonne équipe face à nous. Ils restaient sur de bons résultats. Je trouve qu’on a répondu présent. On a fait une bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps on a bien géré malgré leur changement de système.

La 2ème place à 4 pts ? Il faut qu’on soit ambitieux. On a une belle équipe. On sait qu’on est capable de mieux faire. On a des axes de progression. C’est bien ».

Florian Sotoca (sur Prime Vidéo) : « A la 5ème journée, on était dernier. Là, on est à notre place. On a beaucoup travaillé pour en arriver là. On ne s’interdit rien. On veut aller le plus haut possible. La Ligue Europa arrive. C’est une autre compétition. On est prêt. On a un effectif taillé pour enchaîner les matchs, à commencer par Fribourg à la maison jeudi.

Viser la Ligue des Champions ? Quand vous avez goûté à la Coupe d’Europe, vous avez toujours envie d’y revenir. On veut finir le plus haut possible. On ne se prend pas la tête avec ça. On verra en fin de saison où on en est mais on va se concentrer sur le match de jeudi. »