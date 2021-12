RC Lens : Haise relativise le nul à Clermont mais note les failles de ses Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens fait un peu de surplace ces derniers temps en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), Franck Haise n'est pas plus inquiet que ça. Mercredi soir, à l'issue du nul sur la pelouse de Clermont (2-2), le coach des Sang et Or souhaitait davantage saluer la qualité de l'opposition.

« Il y avait une belle équipe de Clermont qui, en plus ce soir, était très dynamique et qui n’avait pas eu ces derniers temps la réussite qu’elle aurait dû avoir à mon sens. Ils ont perdu certains matches alors qu’ils auraient pu les gagner. Ce soir, ils ont fait un match complet. Nous, nous avons fait de bonnes choses. Il y a des moments où nous avons également subi car il y avait un adversaire de qualité. Je crois que ce point est plutôt positif dans un match qui était très difficile », a noté Franck Haise.

« Nous sommes moins justes techniquement »

S'il n'en voulait pas spécialement à son équipe pour avoir été remonté deux fois, le technicien artésien – satisfait d'avoir vu son équipe se porter vers l'avant - appuyait quand même sur les quelques soucis du moment : « Je regrette un déchet technique sur certaines séquences (…) On marque assez vite dans le match, on prend un but que je reverrais tranquillement mais je pense qu’il est évitable. Puis on réattaque très bien cette seconde période en faisant la différence très vite, mais malheureusement on n’arrive pas à le tenir », a-t-il déploré, estimant le partage des points « mérité ».

Pour conclure, Franck Haise rappelle le bon bilan lensois : « Nous avons 26 points, on avance. C’est un championnat difficile où parfois nous sommes flamboyants et parfois dans le dur. Quand nous sommes dans le dur, nous sommes moins justes techniquement et c’est ce qui est arrivé ce soir ».