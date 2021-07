RC Lens : Haise ressort une satisfaction du dernier match amical

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Franck Haise a tiré de nombreuses satisfactions des deux matches nuls enregistrés par son RC Lens hier au Havre (2-2), pour la conclusion de son stage au Touquet. Il a notamment félicité un joueur, Ignatius Ganago, pour sa prestation d'ensemble. L'international camerounais a même eu droit aux félicitations de La Voix du Nord.

"Très entreprenant, en jambes, l'international camerounais a été récompensé de ses efforts généreux (2-1, 50e). "Il a attaqué la profondeur plusieurs fois, a marqué un joli but, et été pas loin de marquer aussi sur une ou deux autres situations, apprécie Franck Haise. Quand Gana attaque la profondeur comme ça, il est très utile à l'équipe"." Une façon de lui demander de le faire un peu plus souvent ?

🔴 Malgré un but d’Ignatius Ganago, le RC Lens a concédé le match nul (2-2) contre le Havre en amical. 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/hZ7KFbxDZZ — AllezLesLions (@AllezLesLions) July 18, 2021