RC Lens : Haise s'amuse du communiqué de l'OM, revient sur la gifle de Payet et évoque le titre

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le point médical

"On récupère Salis Abdul Samed. Le groupe était celui de la semaine passée. On avait des incertitudes sur Jonathan Gradit en début de semaine, aujourd'hui (mercredi) ça allait mieux. Le dernier examen de Wesley Saïd est parfait on l'attend pour le début de semaine prochaine."

Le communiqué de l'OM

"On avait réagi, nous, il y a quelques mois. Chez nous, c'était plus musical, chez eux c'est plus littéraire."

Haise "pas fan" d'une éventuelle sanction contre Payet

L'éventuelle suspension de Payet après sa gifle sur Cahuzac

"Ce qui m'embête c'est parce qu'il y a eu plus de caméras sur ce match. Si c'est vu sur le coup, OK d'autant qu'il n'y a rien eu de très grave, j'ai défendu mon ex-capitaine et mon adjoint, mon staff. Lui prend un rouge alors qu'il s'était fait secouer. Mais revenir a posteriori, surtout quand c'est lié à des images de médias, je ne suis pas fan."

Le titre

"Il y aura un champion qui sera la meilleure équipe de Ligue 1. Si c'est Paris, ce sera Paris, parce que les équipes derrière n'étaient pas aussi fortes."

"Ce serait une grave erreur de se dire que Reims, ce sera plus facile que l'OM ou le PSG"

Le match contre Reims

"Ce serait une grave erreur de se dire que Reims, ce sera plus facile que l'OM ou le PSG. C'est une équipe qui prend beaucoup de points. Elle exerce un énorme pressing. Il faut y être préparé. Je sais que ce sera un match extrêmement difficile."

Still

"Will Still fait un travail de qualité avec son staff. L'équipe a bien évolué, il amène une belle dynamique."

La saison prochaine

"On l'évoque surtout en interne par rapport à la logistique. Si on doit vivre un barrage ou pas de barrage, on prendra ce qu'il y a à prendre. On travaille pour tout anticiper."

Propos retranscrits par Lensois.com et RMC Sport.