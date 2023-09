RC Lens : Haise s'est offert un record horrible mais Nantes et Rennes le rassurent

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

C'est officiel depuis hier et la défaite à Bollaert contre Metz (0-2) : le RC Lens réalise la pire entame de championnat de son histoire, avec un point sur quinze. Le plus incroyable, c'est qu'il y a trois mois, ces mêmes Sang et Or dirigés par Franck Haise bouclaient la meilleure saison de l'histoire du club artésien. Du meilleur au pire, il n'y a parfois qu'un été meurtrier et les Lensois en font l'amère expérience !

7 clubs sur 9 avec 1 point en 5 journées se sont sauvés

Mais attention, tout n'est pas perdu pour eux ! Le journaliste Sébastien Mazure a rappelle ainsi que 16 clubs ont déjà affiché un total d'un point après cinq journées depuis le début du XXIe siècle. Neuf ont été relégués mais sept se sont sauvés : Reims (14e en 2020-21), Montpellier (12e en 2015-16), Valenciennes (12e en 2011-12), Nice (16e en 2006-07), Ajaccio (14e en 2004-05), Rennes (15e en 2002-03), Nantes (10e en 2001-02). Le maintien est donc tout à fait possible, ce qu'on imaginait vu la qualité de l'effectif artésien. En revanche, pas sûr du tout que Franck Haise et ses hommes retrouvent l'Europe en 2024-25...

Le calendrier du RC Lens en 2023-24

#Rclens Avec 1 point / 15 après 5 journées en L1 au XXIe siècle :



- 9 relégations

- 7 sauvetages : Reims (14 en 2020-2021), Montpellier (12e en 2015-2016), VAFC (12e en 2011-2012), Nice (16e en 2006-2007), Ajaccio (14e en 2004-2005), Rennes (15e en 2002-2003), Nantes (10e en… — Laurent Mazure (@Laurentmazure) September 17, 2023

