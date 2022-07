RC Lens : Haise sait comment récompenser ses joueurs en cas de qualification européenne

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Le numéro de juillet de France Football consacre un article très intéressant à Franck Haise et sa passion pour le vin. On apprend que l'entraîneur des Sang et Or est un œnologue averti, et ce depuis très longtemps. Ainsi, quand il était encore joueur professionnel dans les années 90, il était propriétaire d'une cave avec un ami du côté de Laval et lui arrivait de tenir la boutique quand il ne s'entraînait pas et que son collègue devait sortir. Après être montée à plus de 1400 bouteilles, sa cave personnelle en compte moitié moins aujourd'hui, ce qui reste tout de même impressionnant.

Interrogé par France Football sur sa passion exportée à Lens, Haise a expliqué : "Jean-Louis Leca, Corentin Jean et quelques autres s'intéressent eux aussi à l'œnologie. Pour l'instant, on ne fait qu'en discuter. Mais on dégustera peut-être un jour, si on se qualifie pour une Coupe d'Europe. Si on y arrive, il n'y aura pas qu'une bouteille...". Voilà une bonne raison de faire mieux que la 7e place, classement des deux dernières saisons, pour les Sang et Or en 2022-23 !