RC Lens : Haise sait pourquoi son équipe marque moins cette saison

Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce samedi, pour présenter le match Lens-Nantes, L'Equipe et La Voix du Nord ont choisi le même sujet : les difficultés offensives du Racing depuis le début de la saison. En 9 journées de Ligue 1, les hommes de Franck Haise n'ont inscrit que 8 buts, soit deux fois moins que les Canaris ! Le départ de Loïs Openda à l'intersaison au RB Leipzig n'explique pas tout, de même que le temps d'acclimatation des recrues.

"Pas facile d'en faire plus dans les semaines où on joue tous les trois jours"

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l'entraîneur sang et or a eu cette réponse qui en dit long : "Ce n'est pas facile d'en faire plus dans les semaines où on joue tous les trois jours. Les enchaînements de finition sont énergivores et parfois très risqués aussi sur le plan musculaire". Le Racing est donc rattrapé par la dure réalité des équipes européennes. Mais nul doute que, comme depuis trois ans qu'il a percé au plus haut niveau, Franck Haise saura s'adapter et trouver une solution.

