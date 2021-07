RC Lens : Haise sanctionne l’un de ses joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si le RC Lens a dû composer face au Stade de Reims sans Wesley Saïd, Deiver Machado et Gaël Kakuta car pas opérationnels physiquement, ce n’est pas pour cette même raison que Steven Fortes était absent. Le défenseur central a été sanctionné par Franck Haise pour manquement au règlement interne.

"Steven Fortes, c'est un manquement au règlement, à notre règle interne. C'est moi qui l'ai écarté pour le week-end", a expliqué l'entraîneur des Sang et Or. Interrogé pour connaitre quelle était la règle non respectée par Steven Fortes, Franck Haise n’a pas souhaité en dire plus. "C'est une règle interne, donc ça reste en interne."

