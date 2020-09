RC Lens : Haise savoure les victoires contre Charleroi et rassure pour Medina et Cahuzac

Par le biais de deux matchs avec deux mi-temps de 30 minutes, Franck Haise a pu opérer une large revue d'effectif lors des rencontres amicales disputées face à Charleroi. Après la rencontre, dans des propos relayés par Lensois.com, le coach du RC Lens est revenu sur ses objectifs.

Retenant la qualité de l'adversaire, le coach lensois souhaitait une équipe ambitieuse en terme de jeu. Il semble avoir été entendu. « L’objectif était de donner du temps de jeu aux joueurs en cette coupure et de garder la dynamique dans le jeu, même si elle n’est pas de victoire puisque nous restons sur une défaite. Il s’agissait de se donner les moyens de gagner des matches, même en amical, contre un adversaire solide, en tête de son championnat, qui va jouer l’Europe. Ils ont joué quasiment 90 minutes avec leur équipe type, tout était en place pour faire de bonnes choses ».

Aucun risque pour Medina et Cahuzac

Par ailleurs, Franck Haise retient que son groupe a su faire le nécessaire pour alimenter une culture de la gagne intéressante pour la suite. « C’était un seul match de 4 fois 30 minutes, le match de tout un groupe. Autant parfois en préparation, on a fait 2 matches différents mais là c’était tout une rencontre pour un groupe avec l’objectif de gagner. C’est vrai que nous avons aussi gagné chaque heure, mais on a surtout gagné le match du groupe. »

Enfin, le coach lensois a donné des nouvelles de deux absents, Facundo Medina et Yannick Cahuzac pour lesquels aucun risque n'a été pris. « Facundo et Cahuzac avaient depuis le match à Nice des petits bobos au genou et à l'épaule. Ils vont très bien. A une journée ou deux près, ça ne servait à rien de précipiter leur retour vu qu'ils n'ont fait que de l'entraînement individuel. Ils reprendront avec le groupe dimanche », a conclu Haise dans des propos accordés au site du club.