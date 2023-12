RC Lens : Haise a deux incertitudes et se méfie de l'OL version Pierre Sage

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Le point santé

« On fera le point après la séance. Il y a une petite incertitude sur Macha’ (Deiver Machado), toujours en lien avec ses adducteurs. Une petite aussi sur Medina, touché au genou. Morgan (Guilavogui) est de retour. Les choses ont bien évolué de son côté… Elye Wahi sera suspendu ».

Sur la réception de l’OL

« Même si je connais le classement, il y a beaucoup de qualités à Lyon. Savoir comment va évoluer cette équipe, c’est autre chose ! Ils ont changé d’entraîneur. Il faudra que nous soyons présents ».

« C’est un bon rappel à l’ordre »

Sur le fiasco à Arsenal

« Il faut être au clair sur ce qui n’a pas fonctionné contre Arsenal. Nous n’étions pas à notre niveau. Il faut garder notre identité de jeu. Quand on ne l’est pas, on a des soucis… Mercredi, on a pris une leçon. On se doit de garder notre identité. Ce match, on l’aurait peut-être (sans doute) perdu aussi mais il faut retenir la leçon (…) C’est un bon rappel à l’ordre ».

