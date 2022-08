RC Lens : Haise annonce un Fofana incertain et veut que les partants soient remplacés

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Il veut que les partants soient remplacés

"J'étais content de mon effectif, à la fois en qualité et en quantité. Mais à partir du moment où il y a un départ comme celui de Patrick (Berg), il faut le compenser histoire de ne pas déséquilibrer le groupe. Alors, s'il doit y avoir aussi celui de Gana, il faudra effectivement recruter. On a un effectif resserré, on peut pas se permettre de perdre des joueurs. Mais il reste trois jours, je suis confiant."

Fofana incertain pour Lorient

"Seko Fofana est incertain pour le match de demain. On attendra la dernière minute pour se prononcer sur son cas. J'avais prévu quelques changements sur ce match et dimanche à Reims, pour avoir un peu de fraîcheur. Mais je ne suis pas dans l'optique de bouleverser mon équipe. Le mercato n'impacte pas les joueurs qui savent qui vont rester. Pour les autres, ça fait partie du métier. C'est sûr qu'on travaillera mieux dans deux jours, quand le mercato sera terminé."

Pas de problème défensif selon lui

"Je ne vais pas revenir sur les buts de Brest, qui étaient contre le cours du jeu. Le but encaissé contre Rennes est la résultante du fait qu'on a beaucoup donné et qu'on a un peu reculé. On espère toujours subir le moins possible les actions adverses. Sur le match, on a eu dix minutes difficiles, au cours desquelles on n'a pas encaissé de but alors que tout le monde loue la puissance offensive des Bretons. On n'a cédé que sur la fin. Donc non, je ne suis pas inquiet par rapport à notre défense."