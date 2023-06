RC Lens : Haise vend enfin la mèche pour son avenir et a des envies d'ailleurs

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, le 16 mai dernier, Franck Haise avait laissé entendre qu'il n'était pas certain de rester sur le banc du RC Lens la saison prochaine. Mais que les supporters lensois, le technicien français devrait toujours être l'entraîneur des Sang et Or l'an prochain.

La Premier League l'attire

En effet, après une première discussion positive avec ses dirigeants à Marbella, en Espagne, début juin, Franck Haise, qui était courtisé par l'OGC Nice cet été, aurait acté en début de semaine qu'il poursuivrait bien sa carrière dans l'Artois la saison prochaine, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe. Mais en privé, le coach lensois ne cacherait qu'il serait attiré par la perspective d'un challenge en Premier League.

Pour résumer En début de semaine, Franck Haise aurait enfin annoncé à ses dirigeants qu'il serait toujours l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine malgré son envie de coacher en Angleterre, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe.

