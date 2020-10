RC Lens : Haise veut effacer un point faible face à l'ASSE

Dimanche dernier à Nîmes (1-1), le Racing Club de Lens a été privé d'un quatrième succès consécutif par un but de Zinédine Ferhat à la 87e minute. Une semaine plus tôt, Bordeaux avait réduit le score (2-1) à la 90e. Idem pour Lorient (3-2) la journée d'avant. Enfin, le Niçois Gouiri a donné la victoire à l'OGCN (1-2) à l'entrée du dernier quart d'heure lors de la 1ère journée. Dans le ciel dégagé du RCL, la fragilité en fin de match constitue un petit nuage. Mais, bonne nouvelle, Jonathan Gradit a expliqué sur Téléfoot que Franck Haise travaillait là-dessus avant la réception de l'AS Saint-Etienne.

"Nous avons des axes d'amélioration"

"On a encaissé 8 buts mais il y en a 3 ou 4 évitables en fin de match où nous sommes un peu relâchés. A l’image de celui encaissé à Nîmes où je pense que l’on peut rentrer avec les trois points. Nous avons des axes d’amélioration et on le travaille à l’entraînement. On met beaucoup de générosité. On est agressif sur le porteur. On met beaucoup de course à haute intensité. Il faut conserver cela car c’est cela qui fait notre force."

"En ce qui concerne le système à 3 défenseurs, il me plait même si ça demande des efforts différents pour un défenseur central. Cela correspond aux caractéristiques de notre équipe avec des joueurs qui aiment défendre en avançant. Pour l’instant, ça nous réussit bien, même si le coach n’est pas fermé à d’autres système."