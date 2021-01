RC Lens : Ignatius Ganago absent contre Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

S'il récupère Loïc Badé et Corentin Jean, le coach du RC Lens doit composer avec deux absents de marque contre Montpellier ce samedi. Ignatius Ganago, victime de douleurs musculaires, n'est pas dans le groupe pour la Mosson (contrairement à Yannick Cahuzac). Jonathan Gradit est lui suspendu...