RC Lens : intérêt, prolongation... ça commence à frémir autour de Franck Haise !

Si le maintien de Franck Haise en avait surpris plus d'un en début de saison, le coach néophyte du RC Lens a bien réussi le virage. Rapidement, l'ancien entraîneur de la réserve a imposé sa patte et un style de jeu clairement identifiable et plaisant. Les résultats suivants, le coach des Sang et Or a gagné une petite notoriété par delà la frontière de l'Artois.

Comme le rapporte La Voix du Nord, le travail de Franck Haise commence à susciter de l'intérêt dans d'autres clubs de Ligue 1. Pour autant, aucun club ne s'est encore permis de contacter le technicien du RC Lens, sous contrat jusqu'en juin 2022.

Haise : « Je n'ai pas réfléchi à tout ça »

Dans le quotidien local, Franck Haise a assuré ne pas encore réfléchir à son avenir : « Ma volonté, pour le moment, c’est de bien finir la saison en cours », a-t-il rétorqué face à la question d'une éventuelle prolongation.

Comme le rapporte la VDN, le travail de Haise est apprécié de sa direction et une prolongation pourrait lui être soumise dès cet été à un an de la fin de son contrat.